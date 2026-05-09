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¿Aprender inglés o solo ampliar accesos? El debate detrás de ‘Hello Brete’

En un contexto de recursos limitados, la pregunta no es cuánto cuesta enseñar inglés, sino cuánto está el país dispuesto a pagar por aprenderlo de verdad. Y es precisamente ahí donde vuelve a aparecer la tensión inicial: entre lo que es fácil de escalar y lo que realmente transforma

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Por Andrés Fernández Arauz

En política pública, existe una tensión recurrente entre lo más fácil de implementar y lo que realmente resuelve el problema. A menudo, las soluciones de mayor alcance y ejecución más rápida (los llamados low-hanging fruit) terminan ocupando un lugar central porque permiten mostrar avances en el corto plazo.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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