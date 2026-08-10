Columnistas

La Constitución no marcha con botas: se defiende desde los escritorios

Los caudillos con aires autoritarios no pueden lograr su cometido en soledad. Necesitan asesores que encuentren la rendija, abogados que disfracen la arbitrariedad, administradores que ejecuten sin preguntar

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Por Abril Gordienko López
No a la corrupción, rechazo a la ilegalidad, saber decir no, funcionario no acepta negocio, trato y levanta la mano en señal de rechazo
Los funcionarios públicos son una línea de defensa del Estado de derecho: su deber no es obedecer al poder de turno, sino asegurar que este gobierne dentro de la ley. (Shutterstock/Foto)







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Abril Gordienkofuncionario públicoEstado de derechodemocraciaprotección a denunciantes

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