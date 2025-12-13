Columnistas

Antes de ir a votar, releamos el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana

No basta con gobernantes electos democráticamente si el poder no se ejerce de forma democrática

EscucharEscuchar
Por Mia Fink Uleth
El ejercicio del poder debe realizarse dentro del marco de la legalidad, el respeto a la división de poderes y el deber de rendición de cuentas. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
democraciaelecciones 2026Mia FinkCarta Democrática Interamericana

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.