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Anatomía de un instante: por qué tres hombres se negaron a agacharse ante las balas del 23-F

El ascenso de los tiranuelos siempre va acompañado de mercenarios de la desinformación y la propaganda que les hacen de comparsa, bufones del régimen disfrazados de periodistas

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Por Gustavo Román
Periodistas, policías y guardias civiles esperan la liberación de diputados del Parlamento, frente al edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, el 24 de febrero de 1981, tras un intento de golpe de Estado perpetrado por el teniente coronel Antonio Tejero de Molina y un grupo de extrema derecha de la Guardia Civil paramilitar. El gobierno español publicará los documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando militares nostálgicos de Franco entraron en el Parlamento armados, anunció el presidente del Gobierno el 23 de febrero de 2026.
Periodistas, policías y guardias civiles esperan la liberación de diputados del Parlamento, frente al edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, el 24 de febrero de 1981, luego de un intento de golpe de Estado perpetrado por el teniente coronel Antonio Tejero de Molina y un grupo de extrema derecha de la Guardia Civil paramilitar. (STF/AFP)







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23-Fgolpe de Estado fallido en España en 1981Gustavo Román

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