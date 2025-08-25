Columnistas

Amor a la verdad: por nuestra convivencia, libertad y supervivencia

Cuánto hace falta que volvamos a conversar tranquilamente, cara a cara, con los que piensan diferente a nosotros pero que comparten nuestra común humanidad: vidas breves, cuerpos frágiles y una profunda codependencia unos de otros y respecto de nuestro maltratado ecosistema

Por Gustavo Román
Desinformación, fake news, posverdad, discursos de odio, engaños, mentiras, políticas que mienten
Hoy estamos tan inundados de contenidos y estímulos comunicacionales que es difícil discernir lo valioso y verdadero de lo banal y falso. Hay toda una industria de la desinformación y el odio produciendo e inyectando ignorancia y rabia en la sociedad. (Shutterstock/Shutterstock)







