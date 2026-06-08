Columnistas

Algunos nacen para quedarse en la cima; otros, para inmortalizar una sola noche... como Ronaldinho

Tal vez Ronaldinho no pertenecía a esa especie de grandes que convierten la cima en residencia permanente. Tal vez lo suyo era otra cosa

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Por Andrés Arias
19 de noviembre de 2005 en el Estadio Santiago Bernabéu: todos los presentes se pusieron de pie para ovacionar a Ronaldinho
Cuando la pelota salió de su pie y entró, no cayó solo un gol. Cayó el Bernabéu. Cayó, por un segundo, la obligación de odiar al que lleva la camiseta contraria y todo el estadio hizo lo único digno: ponerse de pie. Y aplaudir. (Archivo LN/Foto)







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Lo que el juego guardaAndrés AriasRonaldinho

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