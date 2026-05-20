Columnistas

Alfonso Chase reúne su poesía en un ‘Cuaderno de vida’

Con versos sobre la patria, la corrupción, el deseo y la belleza, el prolífico escritor dio vida a una antología poética de 50 años

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Por Carlos Rubio
14/10/2024 San José. Alfonso Chase Brenes, escritor costarricense, quien destaca como docente e investigador. Recibió el Premio Nacional de Cultura Magón, en 1999, por su aporte a la literatura costarricense con sus cuentos, novelas y poemas, vinculados al folclor, la literatura infantil y la poesía amorosa. Foto: Rafael Pacheco Granados
El escritor Alfonso Chase Brenes en una fotografía de octubre de 2024. (Rafael Pacheco Granados)







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Carlos RubioAlfonso ChaseCuaderno de vidaantología poética de 50 años
Carlos Rubio

Carlos Rubio

Especialista en literatura infantil, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Desde 2016 es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Ha escrito más de diez libros literarios dedicados a la niñez.

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