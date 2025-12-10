Columnistas

Alexa, ¿me amas?

Lo que hace que una relación humana sea humana es, precisamente, su fricción. La necesidad de negociar, de ceder, de equivocarse, de reparar, de sostener. Y eso no lo ofrece la IA. La IA toma la forma de nuestras preferencias; jamás nos desafía

Por Mauricio París
Relaciones de pareja con una IA. Parejas formadas por ser humano y una inteligencia artificial.
Desde este mes, la empresa que está detrás de ChatGPT permitirá chats eróticos para adultos verificados. (Shutterstock/Ilustración)







