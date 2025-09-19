Columnistas

¿Una ministra que es un robot alimentado por IA? Albania ya dio el paso

Diella ayudará a hacer de Albania ‘un país donde la contratación pública esté 100% libre de corrupción’, declaró el primer ministro al anunciar su nuevo gabinete

EscucharEscuchar
Por Daniel Innerarity y Fabrizio Tassinari
Primer ministro de Albania, Edi Rama, y Diella, ministra de Contratación Pública que es un robot alimentado con IA (2025)
El primer ministro albanés, Edi Rama, anunció la incorporación al gabinete de Diella, un robot alimentado con IA. (Shutterstock/Fotos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DiellaAlbaniaEdi Ramaprimera ministra del mundo generada por IAnueva ministra de Contratación Pública

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.