Alajuelita será más vulnerable

La decisión no toma en cuenta a la alta población de madres jefas de hogar que son el sustento de esas familias. ¿Quién cuidará y dará seguimiento a estos niños, si la madre debe salir a trabajar?

Por Nuria Marín Raventós

Así como comenté positivamente el plan piloto para niños de 3 años en preescolar, esta semana destaco mi preocupación por la decisión del Ministerio de Educación Pública de pasar a los estudiantes de tres centros educativos de Alajuelita a educación virtual, una decisión que implica un retroceso muy preocupante por tratarse de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.








Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

