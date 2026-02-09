Columnistas

Ahora viene lo que sigue

Ojalá lo que sigue eche mano también del encuentro y el acuerdo, porque si queremos salir ganando, se va a necesitar

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

Mientras caminaba hacia las elecciones, crecían mis aprensiones acerca de lo que iba a suceder.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Hilando finoCarlos Arguedas Ramírezeleccionesprimer voto
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.