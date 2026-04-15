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África está perdiendo la guerra en Irán

Los precios locales de la gasolina subieron un 50% al multiplicarse los costos de los seguros de transporte marítimo, y los precios de los fertilizantes ya aumentaron más de un 40%, justo cuando empieza la temporada de siembra en África Occidental y Central

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Por Yemi Osinbajo
Hombres en Uganda, África, recogen hojas de té.
Hombres en Uganda, África, recogen hojas de té. (Shutterstock/Foto)







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Áfricaguerra en Irán

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