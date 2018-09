Sin detenerme a comentar si esto incide en la calidad de la literatura, al sumarle chatarra a la chatarra del consumo global, o más bien, aportando obras de calidad de autores autónomos que no encontraron nicho en las editoriales tradicionales, comento y me pregunto ¿adónde están los lectores para todos estos nuevos libros?, que sería un equivalente a preguntarme, ¿adónde están los cantantes?, como decía la canción, porque un baile sin cantantes no es un baile. ¿Adónde están los lectores?