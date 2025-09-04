Columnistas

‘Adictas a vos’, teatro para reír y pensar

Debido a una repentina tormenta, cinco mujeres deben hacer una larga espera en una sala de aeropuerto. Tras compartir revelaciones íntimas, toman conciencia de que no existen para sí mismas, pues viven en función de un hombre

EscucharEscuchar
Por Carlos Rubio
Adictas a Vos!
(Gloria Calderon Fotografia/Cortesía María Torres)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Adictas a vosMaría TorresAna IstarúTeatro Espressivoobra de teatro Adictas a vosGallito PintoMarcos Carnevale
Carlos Rubio

Carlos Rubio

Especialista en literatura infantil, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Desde 2016 es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Ha escrito más de diez libros literarios dedicados a la niñez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.