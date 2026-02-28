Columnistas

Abusos contra migrantes regresan a la Universidad de Columbia, en Nueva York

Violando las leyes más elementales, mostraron documentos de identificación falsos y, a primera hora de la mañana, se llevaron por la fuerza a Elmina Aghayeva, una alumna de Azerbaiyán que cursa estudios de Ciencias Políticas y Neurociencias

EscucharEscuchar
Por Gina Montaner
Universidad de Columbia, en Nueva York
Según la Dirección de la Universidad de Columbia, este jueves, agentes de ICE irrumpieron en una de sus residencias, haciéndose pasar por oficiales de la Policía de Nueva York, en busca de una persona que supuestamente había desaparecido. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gina MontanerTrumpMamdaniUniversidad de Columbia
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.