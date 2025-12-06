Columnistas

A las urnas con nuestra seguridad en crisis, la Caja asfixiada y un balance fiscal engañoso

La esperanza no reside en un poder que ha demostrado no poder, sino en una ciudadanía activa que exige y elige un rumbo distinto. Es hora de exponer la brecha entre relato oficial y realidad

Por Miguel Gutiérrez Saxe
Ojalá esta campaña gire en torno a los temas que más preocupan –o deberían preocupar– al ciudadano: seguridad, salud, situación fiscal y educación, todo ello en el marco del desmantelamiento del Estado social de derecho. (Shutterstock/Shutterstock)







