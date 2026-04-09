Columnistas

A la espera, sin mucha ilusión, de un nuevo gabinete de gobierno

Espero que el ‘sugar rush’ de la victoria electoral haya pasado y la presidenta haya aprovechado estas semanas para diseñar un gobierno menos pleitero y más capaz

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Por Jorge Vargas Cullell

En los próximos días, conoceremos a las personas que formarán el gabinete del nuevo gobierno. Ojalá la presidenta Fernández haga una “buena” selección y aclaro de inmediato lo que entiendo por esto: el nombramiento de personas con la capacidad política, méritos técnicos y, por supuesto, las cualidades éticas para dirigir los ministerios del Ejecutivo. ¡Cómo me gustaría que mandados, sicofantes y oportunistas tengan poca cabida ahí! Se colarán “fichitas”, pero sería ideal que fueran focos aislados.








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