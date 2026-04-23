Columnistas

A eso de la III República podría dársele un uso constructivo

Esta deliberación es urgente. El rumbo actual del país no tiene a nadie contento. Aprovechemos esta situación para hacer algo positivo

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Por Jorge Vargas Cullell

De la III República no hemos oído mucho recientemente. Debe ser que lo mejor de este país está encerrado pensando la sociedad del futuro y definiendo los medios idóneos para alcanzarla. Ustedes saben: el silencio siempre acompaña los procesos de creatividad profunda, pues no es posible parlotear y al mismo tiempo diseñar cosas complejas. A Varguitas, como público, no le queda más que esperar esperanzado (lindo juego de palabras, ¿no?, dos términos con una misma raíz que colorean, con ilusión, lo que de otra manera sería un gris aguante).








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Jorge Vargas CullellEnfoqueIII República

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