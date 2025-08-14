Columnistas

4x3 podría ser menos que ocho

El presunto tiempo desocupado que se vende como una ganancia en las jornadas 4x3 se puede convertir en un espejismo: tres días ‘libres’ que en realidad serán un paréntesis para intentar recuperarse de una fatiga acumulada

EscucharEscuchar
Por Juan José Romero Zúñiga
mujer cansada del trabajo en fábrica, jornadas 4x3, fatiga, cansancio, maquilas
Las jornadas largas y continuas, como las de 12 horas, generan una curva de rendimiento contraproducente: es posible que las primeras horas puedan ser productivas, pero el desgaste físico y mental empieza mucho antes de que el turno termine. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
jornadas 4x3competitividadjornadas de 12 horasOCDEdesgaste físico y mentalfatigamujeres jefas de hogares monoparentales
Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.