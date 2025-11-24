Columnistas

30% de los estudiantes sufre ‘bullying’, una tragedia que obliga a actuar ya

En todos los centros educativos, debe ser claro y contundente el mensaje de que el ‘bullying’ es una conducta no tolerada, inadecuada y que, si persiste, produce consecuencias reales

EscucharEscuchar
Por Alberto Morales
Violencia entre adolescentes. Jóvenes graban agresión.
Los varones victimizan más que las mujeres y utilizan más la agresión física y verbal; las mujeres usan más la agresión indirecta relacional, esparciendo rumores o excluyendo socialmente. (Fotografía ilustrativa de Shutterstock) (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
bullyingcentros educativosadolescentesmatonismo
Alberto Morales

Alberto Morales

Fundador y director por 35 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. Profesor universitario del posgrado de Medicina de la UCR. Miembro fundador y presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia, cargo que ejerció hasta el 2024.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.