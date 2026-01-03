Columnistas

2026: un año para pasar de la medición a la acción en materia de seguridad, educación y salud

El desafío no es identificar qué hacer, sino decidir si el país será capaz de ejecutar con consistencia

Por Andrés Fernández Arauz

Costa Rica inicia el 2026 con un diagnóstico claro de sus principales retos. En seguridad, educación y salud —políticas universales que explican buena parte del bienestar y la competitividad— la evidencia acumulada es suficiente. El desafío no es identificar qué hacer, sino decidir si el país será capaz de ejecutar con consistencia.








Seguridad, Educación, Salud, Índice de Competitividad Nacional
Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

