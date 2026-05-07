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20 años después: el valor de incomodar en tiempos que lo necesitan más que nunca

¿Qué significa subvertir? Trastornar, revolver, destruir. De estas tres, me interesó, por oscura, la idea de revolver

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Por Leonardo Garnier

Volver. Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no son nada. ¿Veinte años? Hace pues nada que, un jueves como hoy, publiqué en este mismo espacio la última de mis “Subversiones”.








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Leonardo Garnier

Leonardo Garnier

Ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).

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