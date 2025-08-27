Cartas

Zozobra por vacuna contra la fiebre amarilla con boleto aéreo comprado

Ha sido lamentable el manejo de este asunto por parte de la ministra de Salud y vicepresidenta de la República

Por Redacción de La Nación

Como ha sido la nota predominante del actual gobierno, la ministra de Salud, quien además funge como vicepresidente de la República, hace gala de su impericia al abordar el problema de la vacuna que se exige a quienes viajan a países del sur del continente, principalmente Colombia.








