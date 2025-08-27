Zozobra por vacuna contra la fiebre amarilla con boleto aéreo comprado

Como ha sido la nota predominante del actual gobierno, la ministra de Salud, quien además funge como vicepresidente de la República, hace gala de su impericia al abordar el problema de la vacuna que se exige a quienes viajan a países del sur del continente, principalmente Colombia.

A pesar de su cacareada preocupación por el pueblo, ha sido incapaz de resolver este problema que afrontan numerosos ciudadanos cuando, con boleto en mano, se presentan a solicitar su vacuna para cumplir con el requisito exigido para visitar Colombia. Al parecer, poco le importan los gastos en que han incurrido para concretar ese viaje, que, en muchos casos, es logro de mucho trabajo. Cinco meses hasta febrero y ocho meses hasta mayo, y jamás.

José Fco. Bonilla Ureña, Curridabat

Trágica normalización

Van más de 60.000 muertos desde el inicio de la guerra de Israel en Palestina; el gobierno de Netanyahu lo pone en duda, pero no dice una cifra. Han muerto más de 18.000 niños y más de 10.000 mujeres y lo niega sin ofrecer cifras. La ONU declara hambruna y lo niega. Los acusan de limpieza étnica y de genocidio, y lo niegan. Los demás vemos los reportes desde Gaza, fotos y videos en reconocidos medios del mundo, y alegan que son medios antiisraelíes.

En cuanto a las muchas protestas multitudinarias por Palestina, dicen que son antisemitas, aunque en estas participen judíos que rechazan el costo humano de una respuesta armada fuera de lógica.

Mientras tanto, los que creemos que se está llevando a cabo limpieza étnica y estamos de acuerdo con los organismos mundiales que hablan de genocidio, vemos sorprendidos cómo la comunidad judía de Costa Rica (en su mayoría heredera de la vocación pacífica por tres o más generaciones y algunos, descendientes directos de víctimas del Holocausto) se pronuncia apelando al derecho a la defensa y a la orientación terrorista de Hamás. Con esto, “naturaliza” los cuadros de muerte, hambre y destrucción material que se ven a diario.

Joaquín B. Masís Jiménez, San Rafael de Alajuela

Tango para el deleite

Alejandra Solano Jiménez es, sin duda, la mejor bailarina de tango que tiene este país, y es también guionista y productora. El espectáculo Tango y Recuerdos, que se está presentando en el Teatro Torres, es un esfuerzo monumental de ella y su grupo, que vale la pena disfrutar con pasión. Añoranzas de la música que disfrutaron nuestros padres, así como amigos muy queridos del sur del continente que vibró y aún vibra con el tango. Mi respeto profundo al artista que, sin apoyo, pone su excelencia para disfrute de todos. Un remanso de paz en estos días.

Vera Cristina Varela Varela, San Pedro de Montes de Oca

‘Hace 50 años’

Felicito a La Nación por potenciar la sección “Hace 50 años” con un formato más grande en su privilegiada página 2A.

Veo una magnífica oportunidad para elevar aún más su presentación con una evolución en el color de fondo. Imagino una paleta de colores más limpia y moderna que, en lugar del actual tono amarillo, le brinde al contenido histórico una presentación fresca y elegante que demuestre su vigencia. Sería el complemento perfecto para una sección tan valiosa.

Ricardo Brenes González, Guápiles

Pricesmart

En los últimos meses, he visto constantes desabastecimientos de productos diversos en Pricesmart, desde yogur hasta salsa de tomate tipo ketchup, pasando por pollo congelado o aceite de cocina. La respuesta genérica que dan los encargados es “exceso de demanda”, pero a mí me parece falta de planificación. Y eso que pagamos membresía.

Alicia Arias Leitón, Escazú

