Walmart aceptó mi compra en línea, luego canceló el pedido y se limitó a alegar que hubo ‘inconvenientes’

Walmart Costa Rica publicó una oferta en su tienda en línea por la cual adquirí dos productos. La compra fue aceptada por su sistema, el método de pago fue aprobado y recibí la confirmación oficial del pedido y la fecha de entrega. Sin embargo, días después, la empresa canceló unilateralmente la compra, alegando “inconvenientes con dicho producto” y trasladando al consumidor las consecuencias de un error que, de existir, sería atribuible exclusivamente a su propia plataforma.

Luego, tuve conocimiento de que otra persona que había adquirido el mismo producto mediante la misma promoción también recibió la cancelación de su pedido con el mismo argumento, por lo que no se trataría de un caso aislado.

Este tipo de actuaciones afectan la confianza en el comercio electrónico y el respeto de los derechos de los consumidores, quienes confiamos en la información y las confirmaciones emitidas por las empresas al momento de hacer una compra.

Cuento con las capturas de pantalla, la confirmación del pedido y demás documentación que respalda los hechos aquí expuestos.

Kevin Andrés Zamora Espinoza, Vázquez de Coronado

Nicaragüenses no eligieron una dictadura

El dictador de Nicaragua manifestó que no habrá más elecciones en el país. Actualmente, tiene 19 años y medio en el poder de forma consecutiva, persiguiendo y encarcelando a sus opositores. Sabe que, en unas elecciones libres, transparentes y democráticas, perdería ante una victoria aplastante de la oposición.

Las palabras de Ortega constituyen una confirmación pública del carácter autoritario y déspota de su gobierno. El humilde y trabajador pueblo de Nicaragua no tiene al presidente que eligió; simplemente, Ortega se apoderó del poder mediante las armas, la opresión y el control absoluto de los medios de comunicación y de los tres poderes de la República.

Eddie Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

Un consejo para la presidenta

Es usted una dama elegante y competente para su cargo, pero está muy mal aconsejada. Para infortunio suyo y del pueblo, tiene como mentor a don Rodrigo Chaves, quien no es buena compañía. Él, por ser como es, se ha ganado la mala voluntad del pueblo de Costa Rica. Es temperamental, altanero, malhablado, irrespetuoso, burlón, arrogante y más.

Él es un señor que en nada le está ayudando. Usted ha empezado a hablar con un tono que no es propio de su persona. Doña Laura, sea como usted siempre ha sido, una mujer linda y especial. No lo imite, para que el pueblo la siga apoyando.

Costa Rica es un gran país. Un país de paz, libertad, luz para otras naciones. Somos un país con un alto nivel de educación. Yo no me explico cómo, teniendo nosotros tantas cualidades, hemos soportado a este señor.

Con mucho cariño, le insisto: “Apártese de ese señor”. No siga sus consejos; busque a personas bien preparadas –hay muchas en nuestro país– para que la guíen y aconsejen bien.

Cuando usted concluya su mandato, salga con la frente en alto y con la satisfacción de la misión cumplida.

Grace E. Argüello, San Juan de Tibás

Normalización del miedo

La tranquilidad que antaño caracterizaba a nuestros pueblos se desvanece ante el avance de una violencia que ya no conoce fronteras geográficas. Sucesos recientes, como el homicidio ocurrido en el sector de La Herediana, en Siquirres, revelan una realidad preocupante: la criminalidad ha llegado a zonas donde antes la convivencia vecinal era la norma.

Los incidentes armados, las balaceras en sitios públicos y las detenciones en flagrancia se han vuelto recurrentes, generando un clima de intranquilidad y zozobra. La repetición de estos hechos erosiona el tejido social y transforma la vida cotidiana de las comunidades, que ahora viven con temor constante.

Aunque los despliegues policiales permiten importantes capturas, la percepción de inseguridad persiste. Las comunidades necesitan estrategias integrales que atiendan las causas de esta violencia y garanticen la seguridad ciudadana. La tranquilidad en nuestros pueblos no debería ser una excepción, sino un derecho.

Britany Pereira Alfaro, La Herediana de Siquirres

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