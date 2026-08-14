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Walmart aceptó mi compra en línea, luego canceló el pedido y se limitó a alegar que hubo ‘inconvenientes’

Empresa publicó una oferta en su tienda en línea y yo adquirí dos productos. La compra fue aceptada por su sistema, el método de pago fue aprobado y recibí la confirmación oficial del pedido y la fecha de entrega

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Por Lectores de La Nación

Walmart Costa Rica publicó una oferta en su tienda en línea por la cual adquirí dos productos. La compra fue aceptada por su sistema, el método de pago fue aprobado y recibí la confirmación oficial del pedido y la fecha de entrega. Sin embargo, días después, la empresa canceló unilateralmente la compra, alegando “inconvenientes con dicho producto” y trasladando al consumidor las consecuencias de un error que, de existir, sería atribuible exclusivamente a su propia plataforma.








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