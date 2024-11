Violencia en Gladiador II

Recuerdo que vi Gladiador en Miami, como parte de un programa de una reunión de ventas, para que apreciáramos el mensaje sobre trabajo en equipo, perseverancia y valores que transmitía. Desde entonces, es mi favorita, la que uno ve más de 50 veces y no se cansa.

Gladiador II me gustó, tal vez porque quería algo más de lo que ya sé de memoria; sin embargo, me desilusionó que, siendo del mismo director, cayera en el exceso de violencia, que no es más que una contaminación de la tendencia de estos tiempos, en los que cuanta más sangre y escenas grotescas hay, más contenta se va la gente. Esto no va conmigo. Quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambio deberían dejar un poco más a la imaginación. Es suficiente con lo que sucede en el mundo real de los gladiadores modernos.

Ana Catalina Araya Pereira, San Juan de Tibás

La CNFL

Don Róger Acuña Valverde manifiesta su enfado porque la CNFL le da 15 días naturales para cambiar de sitio su medidor. A mí no me dieron ni 15 días naturales. Tras reportar un problema eléctrico en la casa, arbitrariamente quitaron el medidor y nos quedamos sin electricidad hasta realizar las modificaciones.

Quedamos indefensos, sin posibilidad de que mi hijo pudiera trabajar en línea, sin clases virtuales ni material de estudio para mi otro hijo, estudiante universitario, con la refrigeradora llena y apagada, y sin wifi durante cinco días.

Yo estaba fuera del país por motivos laborales, y debí buscar un electricista disponible que hiciera una instalación nueva y desembolsar casi ¢1 millón. Le deseo la suerte que yo no tuve.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Electrolineras

Si realmente queremos alcanzar nuestra meta de descarbonización y ayudar a combatir el cambio climático, es necesario fortalecer la red de cargadores para autos eléctricos, ya que es uno de los problemas que despierta mayores dudas en los potenciales compradores de estos vehículos.

Una forma de fortalecerla es que el gobierno firme alianzas con varias instituciones, como el BNCR, el BCR, el BP, el ICE, la CNFL y las municipalidades, para que instalen cargadores en sus oficinas y les brinden protección y mantenimiento.

La empresa privada también debería colaborar en esta noble causa y, al mismo tiempo, atraer clientes identificados con el medioambiente, como hoteles, restaurantes, bancos privados, cadenas de supermercados, clínicas privadas y centros comerciales. Además, debería ampliarse el plazo de los incentivos fiscales y garantizar que los beneficios lleguen a los usuarios finales.

Edgar Gómez Ajoy, Curridabat

Sin pólvora

Muy loable la decisión de eliminar la pólvora de San José. Es una gran noticia para las mascotas y los animales en general, así como para las personas, debido a la reducción de la contaminación sónica y del aire. La pólvora será sustituida por drones alineados y controlados por computadoras, los cuales son reutilizables y benefician al ambiente.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Reconocimiento

Lo acontecido en días recientes, principalmente en el litoral Pacífico, producto de las intensas lluvias, no es motivo para burlarse ni, mucho menos, para tomarles el pelo a quienes sufren los embates de la naturaleza.

Quienes sí actuaron con diligencia, entrega y solidaridad fueron los funcionarios y voluntarios de la Cruz Roja y el benemérito Cuerpo de Bomberos. Ellos se mojaron, trasnocharon y se sacrificaron por cientos de familias damnificadas que, en muchos casos, lo perdieron todo, pero gracias a su oportuna intervención salieron bien libradas de las inundaciones.

Un aplauso y agradecimiento a las decenas de cruzrojistas y bomberos que estuvieron presentes y atentos para la gente, no para un show ejecutivo.

William Murillo Montero, La Asunción de Belén

