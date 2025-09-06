Cartas

Vendan carros y motos a los tres meses de decomisados y así financian el salario de más tráficos

Los patios de Conavi están repletos y los contribuyentes pagamos ese costoso alquiler

Por Redacción de La Nación

Todos los que hemos visto la cantidad de motos y vehículos abandonados en los patios de Conavi nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo no se deshacen de todo esto? Resulta que una maraña de leyes y reglamentos lo impide.








