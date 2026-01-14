Cartas

Veinte son multitud

Si seguimos así, el primer domingo de febrero de 2030, los votantes tendremos que desplegar una sábana en el sagrado y reducido recinto del sufragio

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Qué lástima que la vanidad individual se haya impuesto a la lógica y al sentido común. Si acaso cinco de las candidaturas que conforman la veintena en la papeleta presidencial del 1.° de febrero próximo, tienen posibilidad de captar algún interés de los indecisos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.