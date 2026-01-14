Veinte son multitud

Qué lástima que la vanidad individual se haya impuesto a la lógica y al sentido común. Si acaso cinco de las candidaturas que conforman la veintena en la papeleta presidencial del 1.° de febrero próximo, tienen posibilidad de captar algún interés de los indecisos.

La suma de 20 aspirantes supera, incluso, las ideologías existentes. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo, agrupándose en torno a tres figuras favoritas? Esto es algo que la población resiente y que obligaría al Tribunal Supremo de Elecciones a corregir los mecanismos de inscripción de grupos políticos, con miras al 2030.

Si seguimos así, el primer domingo de febrero del 2030, los votantes tendremos que desplegar una sábana en el sagrado y reducido recinto del sufragio.

Roberto García Herrera, Zapote

Seguridad social

Se dice que por la víspera se saca el día. Ahora resulta que solamente seis candidatos de los 20 aspirantes a la presidencia se comprometieron a proteger la seguridad social; a saber, los señores Ramos, Robles, Alpízar y Zamora, y las señoras Calzada y Dobles. Los restantes candidatos parecen querer seguir la línea del actual gobierno: no al hospital de Cartago ni al de Limón, y una serie de trabas que ponen en riesgo la salud de todos los costarricenses. Muy importante tomarlo en cuenta.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Tres cimientos indispensables

Además de la función clave que desempeñan los poderes Ejecutivo y Legislativo, es de rigor distinguir tres pilares indispensables en toda auténtica democracia: un Poder Judicial, un tribunal electoral y un derecho a la libertad de expresión.

En los últimos años, estos tres pilares han sido sistemáticamente agredidos, al grado de que podemos asegurar que nuestra democracia, si bien ha resistido los continuos embates, requiere de pronta rehabilitación.

Sin un Poder Judicial que dirima las controversias sociales y que garantice seguridad jurídica, la sociedad sería un caos; sin un tribunal electoral con fuerza coercitiva, no habría elecciones confiables y se daría paso a un sinfín de conflictos, y sin medios informativos, de opinión y comunicación libres, independientes y protegidos contra represalias y venganzas encubiertas, no habría quien denunciara la corrupción, ni ejerciera la labor vigilante y educativa que desempeñan.

Se requiere el compromiso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de respetar y proteger esos firmes cimientos. Estamos en una encrucijada donde no hay otro camino que elegir representantes capaces, honorables y fieles a una vocación democrática. Es de capital importancia que los ciudadanos comprendan, que de su voto depende la conservación del régimen de libertades públicas y la regeneración de nuestra democracia.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Apreciación del dólar

Varios economistas se han pronunciado al respecto, pero el artículo titulado “El efecto boomerang del tipo de cambio” (La Nación, 6/01/2026) presentó la perspectiva más clara de acuerdo con las circunstancias y situación que vive el país. Como bien dice ese texto, un cambio repentino va a ocurrir. Lo que no se sabe es cuándo ni con qué fuerza y cuán preparado estará el país para responder a una situación como esta. Costa Rica podría afrontar ese fenómeno, como ya lo han experimentado otros países, pero no se ve preocupación ni acciones de las autoridades responsables.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia, Guanacaste

