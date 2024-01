Valiosa información para votar en las elecciones municipales

Fue oportuna la respuesta del TSE sobre la necesidad de que el votante se informe sobre las alcaldías y regidurías para las elecciones del 4 de febrero. La información estará disponible en la web del TSE y la app #VotanteInformadoCR.

Asimismo, los reportajes valiosos sobre los candidatos a alcaldes que publican La Nación y Teletica hacen más democrático este proceso. Conocer la problemática cantonal es vital para orientar al votante sobre las acciones que podrían tomar los alcaldes para resolver los principales problemas en cada región. El perfil profesional y los programas de las candidaturas son la mejor orientación para saber elegir.

Igualmente, hay temas transversales críticos que sacuden a todo el país, como lo son seguridad, salud, educación, infraestructura o costo de vida, que deben ser parte de las preocupaciones de las alcaldías y regidurías en coordinación con las actividades de los supremos poderes para que contemple todo el Estado.

José Rugama Hernández, San José

Profesional ofendida

Me sentí aludida y ofendida por las manifestaciones de una funcionaria que afirma que los profesionales del país no estamos capacitados para dar el aval al terreno donde se propone construir el tan necesario y urgente hospital para los habitantes de la provincia de Cartago. No entiendo cómo se menosprecia el estudio y el profesionalismo de los costarricenses. Lo mismo sucedió cuando trajeron especialistas en odontología forense de España. Es una falta de respeto hacia quienes nos hemos esforzado por realizar estudios superiores.

Anabelle Araya García, San José

Burla profesional

La actitud de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, no tiene precedentes. Su propuesta de traer profesionales en geología extranjeros, para retrasar a toda costa la construcción del hospital de Cartago, es una burla para nuestros profesionales costarricenses. Todo esto refleja un desprecio no solo por la provincia de Cartago y sus habitantes, sino también por la competencia de excelentes geólogos que tenemos en el país. Más parece una cortina de humo.

La jerarca parece más un títere, cuyos hilos maneja Rodrigo Chaves después de quedar en ridículo el año pasado por referirse a un terreno que había sido descartado para el hospital. Es hora de que ella renuncie y deje de hacer daño al país.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Tres opuestos al hospital de Cartago

Solo tres valientes personas se oponen a que se construya el hospital en el terreno comprado: el presidente de la República, la presidenta ejecutiva de la CCSS y la ministra de Salud.

Ellos no ignoran las advertencias. En publicaciones de fechas muy antiguas se menciona que debajo pasa la falla Aguacaliente. El terreno es de la Zona Industrial III, pero el uso del suelo del futuro centro médico se forzó a zona pública institucional.

El lote es una isla rodeada de un mar de industrias y colinda con una empresa bioquímica. El 1.° de junio del 2015, hubo un derrame de un peligroso químico en esa empresa. Los bomberos cerraron las calles y algunos trabajadores resultaron afectados. Entonces, el nuevo hospital es una ilusión.

Guillermo Solórzano Picado, Goicoechea

Cuello de botella

Es un verdadero calvario transitar a cualquier hora por la Florencio del Castillo de San José hacia Cartago. Entrando nada más, uno se topa con embotellamiento hasta el peaje.

Mi sugerencia es que, en vista de la falta de oficiales de tránsito, abran por lapsos cortos el peaje para avanzar con alguna rapidez ese trayecto que abarca entre 5 y 6 kilómetros.

El lunes, a raíz del incendio en la planta recicladora cerca del peaje en San Diego, me tomó 40 minutos pasar ese tramo; sin embargo, la mayor parte del tiempo la lentitud se debe a la carga vehicular. Espero recibir una buena respuesta del MOPT y su excelente ministro.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

