Vacunas contra la fiebre amarilla y denigrante espectáculo

Al gobierno se le olvida que ninguna de estas vacunas es un regalo; todas han sido pagadas con los impuestos de la población. Debería darles vergüenza tanta ineficiencia. Parece que de facto están prohibiendo a un segmento de la población el tránsito hacia Colombia

Por Redacción de La Nación

Ya van varios meses de poner y quitar el requisito de la vacuna contra la fiebre amarilla para los costarricenses que viajan a Colombia. Desafortunadamente, la disponibilidad de vacunas ha sido escasa, intermitente o ausente en diferentes periodos.








