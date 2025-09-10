Cartas

Uso de espacios reservados por parte de adultos mayores sanos desvirtúa su propósito

Si se tienen 65, 70 u 80 años, pero se está en perfectas condiciones físicas, no se es una persona con discapacidad. ¿Por qué, entonces, van a estacionar en un campo reservado?

Por Redacción de La Nación

Deseo decirle a don Claudio Brenes Matarrita –quien el pasado 2 de setiembre, en Cartas, me señala por enojarme con don Domingo Argüello– que sigo pensando lo mismo.








