Urge demarcación horizontal camino a El Empalme

Por asuntos laborales, en los últimos dos meses he tenido que viajar a la zona de El Empalme. La carretera tiene una muy buena demarcación tanto vertical como horizontal hasta 9 kilómetros después de haber salido del cruce de San Isidro de El Tejar; sin embargo, a partir de ahí y hasta El Empalme (no sé de ahí en adelante), la demarcación horizontal es pésima. Los espesos bancos de neblina en muchos tramos de la ruta hacen casi imposible la visibilidad, lo que hace que uno invada involuntariamente el carril contrario y hasta esté cerca de caer en las cunetas pluviales y precipicios. Insto al Conavi a que continúe con la demarcación antes de que ocurra una tragedia.

Gonzalo Roldán Ruiz, El Molino de Cartago

Réplica del BN

En relación con la carta de la señora Mariana Marenco Bermúdez, publicada el pasado 10 de abril, le comunicamos que el reintegro correspondiente ya fue realizado a su cuenta. Lamentamos los inconvenientes ocasionados y le ofrecemos nuestras sinceras disculpas por esta situación.

Manuel Avendaño Arce, Comunicación Banco Nacional

Sí importa

Recientemente, en una entrevista, el señor de Zapote, refiriéndose a la causa penal por abuso sexual del exministro de Transportes, se dejó decir: “No sabía, y si hubiera sabido, no importa”. Parece cínico, repugnante y hasta inconcebible que la máxima autoridad del país se refiera de esta forma al flagelo del acoso sexual. “Por la víspera se saca el día”, dice el refrán popular; por ello, no debe extrañarnos que el señor de Zapote se haya referido al tema en forma tan despectiva, quizá un reflejo de alguna escasez de valores. Lo que sí deja una estela de pesar es que las mujeres le den su apoyo a una figura que normaliza un acto que se ha luchado por desarraigar. Es inconcebible que nos quedemos callados y dejar que pase inadvertido un hecho tan deplorable.

William Murillo Montero, Asunción de Belén

Atinado comentario

El viernes trasanterior, el periodista Ignacio Santos hizo un comentario en su espacio, después de las noticias, al que deseo referirme. Fue muy atinado cuando reflexionó sobre el perfil de actitudes que forjaron la Costa Rica ejemplar de hace medio siglo, y también cuando afirmó que el país se está perdiendo por malas decisiones e indiferencia, pero, ante todo, por la ignorancia y la inoperancia de quienes nos han gobernado en el siglo 21. Creo que la intromisión multicultural no ha generado progreso, porque nuestro sistema educativo no ha sido capaz de adaptarse a los tiempos. Pese al involucramiento de gremios y colegios profesionales con el supuesto fin de vigilar la calidad de la educación, más bien pareciera que el objetivo es tener a un pueblo con poco criterio, que se doblegue ante oscuras intenciones de autoritarismo, nefasto en una historia que ya no se enseña en las aulas.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe

Inconcebible

El presidente Chaves Robles asumió el poder sin planes ni proyectos gubernamentales concretos; únicamente ascendió con el propósito de desgobernar y desequilibrar nuestro país. Así lo demuestra su afán diario de pelear y confrontar con el Poder Judicial y el Poder Legislativo mediante ofensas e insultos denigrantes contra miembros y funcionarios de ambos poderes de la República.

Por eso, resulta inaudito e inconcebible que el Poder Ejecutivo, con los graves problemas que hoy afectan al país en áreas fundamentales (educación, salud, seguridad) se pusiera a convocar a una marcha contra el fiscal general de la República, en donde el presidente llegó y lanzó un discurso irrespetuoso y demagógico cargado de improperios contra este funcionario y contra el presidente legislativo. Una convocatoria como esa muy bien refleja, aparte de mucha vagabundería, la negligencia y la apatía del actual gobierno por resolver los principales problemas nacionales, ya que no le interesa el bienestar de los costarricenses. Realmente, este gobierno resultó más peligroso y dañino que un salto con los ojos vendados a un abismo desconocido. Esperemos que la decisión electoral en el 2026 nos ayude a enderezar y mejorar nuestro destino y rumbo nacional.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, San Vicente de Moravia

