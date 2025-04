Cerremos filas contra la delincuencia y el crimen organizado. Como costarricense, les pido a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, conjuntamente con la Policía Municipal de cada cantón, que se unan ahora más que nunca para hacerle frente a la inseguridad, porque unidos somos más fuertes. Los homicidios, según datos del OIJ para el 2024, fueron de casi 17 por cada 100.000 habitantes. Personas inocentes, honradas y trabajadoras son víctimas de este flagelo. Necesitamos más patrullas en las calles, más policías motorizados, más cámaras de vigilancia. Y los oficiales también necesitan más recursos, más capacitación y asesorías del exterior, más tecnología de punta, mejores salarios y condiciones en los planteles.

Eddie Bustos Contreras, San Pedro de Montes de Oca

Jesús de 33 años

En una de sus conferencias de prensa, el presidente Chaves dijo con error que, en el mármol de Miguel Ángel, la Virgen sostenía a un bebé. Tal opinión la emitió al comparar a quienes “buscan pelos” en todo. Como se sabe, quien reposa en el regazo de la Madre es Jesucristo de 33 años.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Valle de Paz

Traté infructuosamente de hacer cambios de beneficiarios en mi plan de servicios funerarios con Valle de Paz. Fui a su sucursal en Ciudad Quesada y no se puede realizar allí (¿para qué tendrán sucursales?). Me dieron un número telefónico y, al llamar, me dieron otro número, y ¿adivinen qué?, en el segundo número, me dieron un tercer número. Para colmo, me indican que se pueden hacer cambios solo en el mes de apertura del contrato cada año. O sea, si desafortunadamente algún beneficiario fallece días después y uno desea incluir a alguien más, hay que rogarle a Dios que ese alguien no se muera por un año. Por supuesto, me voy con la competencia que no es burocrática; no se embarque usted.

Henry Vinicio Valerio Madriz, Atenas

Suplicio con Liberty

Respecto a un comentario publicado en esta sección en días recientes, sobre las fallas de la operadora Liberty, apoyo al señor José Miguel Quirós Cartín. Yo he vivido el suplicio de tener que ver por horas un círculo mientras se carga un video. Y reportar el problema al número 1693 es pasar por otro suplicio, pues ningún operador atiende, solo la máquina contestadora. Y, de la forma más descortés, de un pronto a otro la llamada se corta porque “no pudo completarse”. Supongo para las máquinas no somos prioridad; cómo falta calor humano.

Gerardo Araya Castillo, San Juan de Tibás

¿Igualdad ante la ley?

En horas de la tarde del pasado 21 de marzo, los oficiales de la plataforma N.° 6704, de la Municipalidad de San José, me emitieron una boleta por tener el taxi que conduzco estacionado en zona amarilla. Sin embargo, comprobé que dichos oficiales no aplicaron la ley a otros automotores particulares que, más adelante pero en la misma ruta que ellos siguieron, estaban en las mismas condiciones del mío, con el agravante de que, aparte de ser zona amarilla, también obstaculizaban una ciclovía.

Me pregunto: ¿cuál es la diferencia que existe entre un taxi y un carro particular para que, ante la misma falta (estacionar en zona amarilla), se aplique la ley solamente al taxi a pesar de que todos estábamos incumpliendo la norma?

Eduardo Sánchez Castro, Curridabat, San José

