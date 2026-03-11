Una valla tan luminosa como peligrosa

En la ruta 39, en el punto donde se entra a la ruta 27 a la derecha y a la izquierda se sigue hacia Pavas-la Uruca, hay una valla publicitaria en un puente que cruza la pista.

En la noche, esa pantalla proyecta una alta luminosidad que encandila a los conductores. Es tal el reflejo que prácticamente ciega al chofer. Siendo esta ruta de gran flujo vehicular a todas horas, considero que dicha valla es un grave peligro. Insto a la autoridad pertinente a que corrija esta situación antes de que cause una tragedia.

Giselle Mora Calvo, Curridabat

Pedidos a MOPT y AyA

Los vecinos de la calle Tacaco, en Curridabat, solicitamos al MOPT que prevenga accidentes colocando pasos peatonales entre el Colegio SEK y el centro comercial AlEste. Aunque es una zona que indica velocidad máxima de 25 km por hora, carros y camiones de carga muchas veces pasan a más de 80 km por hora.

Asimismo, solicitamos que demarquen bien la calle, porque por error dejaron a los condominios y casas sin la posibilidad de ingreso.

No está de más solicitar a los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa que procedan con un proyecto de ley para que el AyA done unos metros de sus propiedades en esta calle para recuperar el derecho de vía, ya que en estas propiedades, la calle de cuatro carriles pasa a solo dos, lo cual provoca congestionamientos.

María Gabriela Zamora S., Curridabat

Emergencias del Calderón

A inicios de mes, tuve la amarga experiencia de llegar de madrugada a Emergencias del Hospital Calderón Guardia. No me correspondía allí, pero nos tomó por sorpresa llegar a la Clínica Carlos Durán y que estuviera cerrada. Obviamente, por eso mismo, la unidad de Emergencias del Calderón estaba saturada a más no poder. Además de lo mal que se pueda sentir cada ser humano que está ahí, duele ver que no hay espacio y los médicos, enfermeras y demás personal hacen hasta lo imposible por dar su atención. ¿Qué han hecho con la CCSS? (la han saqueado); los asegurados aportamos puntualmente nuestra cuota y la institución debería contar con todo lo necesario. Pero, definitivamente, no hay cama para tanta gente. Ahí se llega a sufrir, y no solo por los padecimientos que se tengan. Supe de personas que llevaban cinco días sentadas, a la espera de una cama. Otras, con más suerte, ya tienen cama, pero no hay espacio en los salones.

Aún hay personas que trabajan con profesionalismo y mística en esa difícil labor de ayudar al enfermo. Pero otras nunca debieron trabajar en la atención de pacientes.

Anabelle Araya García, San José

