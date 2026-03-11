Cartas

Una valla tan luminosa como peligrosa

En la noche, esa pantalla proyecta una alta luminosidad que encandila a los conductores. Es tal el reflejo que prácticamente ciega al chofer

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

En la ruta 39, en el punto donde se entra a la ruta 27 a la derecha y a la izquierda se sigue hacia Pavas-la Uruca, hay una valla publicitaria en un puente que cruza la pista.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.