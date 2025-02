Una persona por moto

Mientras no se limiten a una sola persona los viajes en moto, seguiremos lamentando muertes. Los costarricenses no sabemos a qué institución acudir para que tome cartas en el asunto. Además, la medida debe tomarse de inmediato. Basta con ver la facilidad de fuga una vez cometido el delito y el hecho de que casi nunca se logra detener in fraganti a ningún delincuente. Y es que, a la Fuerza Pública, se le dificultan las persecuciones por andar en vehículos. Deben recurrir a los conocidos Linces: dos oficiales en moto, muy efectivos y valientes. Estamos seguros de que esa necesaria medida va a disminuir significativamente la cantidad de asesinatos a quemarropa.

