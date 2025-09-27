Cartas

Una estación de peaje demencial: de diez carriles a dos

Vehículos de todos los tamaños, desde pequeños hasta remolques pesados, pugnan por avanzar centímetro a centímetro. ¿Por qué no se le exige una solución a Globavia?

Por Redacción de La Nación

La estación de peaje de la ruta 27 en Escazú bien puede calificarse de demencial. Una vez superada la cabina de peaje, nueve o diez carriles convergen en dos. Ya no se trata de horas pico; el caos es a todas horas: vehículos de todos los tamaños, desde pequeños hasta remolques pesados, pugnan por avanzar centímetro a centímetro. Y avanzar es cuestión del riesgo que el conductor se atreva a tomar.








