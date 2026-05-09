Cartas

Una emergencia sanitaria como el hantavirus no avisa

Costa Rica debe preguntarse si está preparada para afrontar una nueva pandemia

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Por Redacción de La Nación

Costa Rica debe preguntarse si está preparada para afrontar una nueva pandemia. El reciente brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius, con varios fallecidos y casos bajo investigación internacional, evidencia que las enfermedades emergentes continúan siendo una amenaza real. Nuestro país tiene fortalezas en salud pública, pero también arrastra problemas preocupantes: listas de espera interminables, saturación hospitalaria, déficit de especialistas y limitada capacidad de respuesta ante crisis sanitarias de gran escala. Además, el control de roedores y las campañas preventivas muchas veces pasan inadvertidas.








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