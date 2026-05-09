Una emergencia sanitaria como el hantavirus no avisa

Costa Rica debe preguntarse si está preparada para afrontar una nueva pandemia. El reciente brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius, con varios fallecidos y casos bajo investigación internacional, evidencia que las enfermedades emergentes continúan siendo una amenaza real. Nuestro país tiene fortalezas en salud pública, pero también arrastra problemas preocupantes: listas de espera interminables, saturación hospitalaria, déficit de especialistas y limitada capacidad de respuesta ante crisis sanitarias de gran escala. Además, el control de roedores y las campañas preventivas muchas veces pasan inadvertidas.

La experiencia de la covid-19 dejó lecciones importantes que no deberían olvidarse. Una emergencia sanitaria no avisa ni espera decisiones políticas. Costa Rica debe reforzar desde ahora la vigilancia epidemiológica, la educación preventiva y la inversión en salud pública.

Guillermo Rivero González, Desamparados

Presa diaria en la 32

En la ruta 32, entre San Luis de Santo Domingo y la Casa de Lela, todas las mañanas se forma una gran presa de vehículos. Eso podría resolverse de la siguiente forma: a ambos lados de esa ruta existen calles paralelas que no están en condiciones de rodamiento, pero si se mandaran a pavimentar, la presa podría disminuir.

German Mora Ramírez, San Isidro de Heredia

Soberanía alimentaria

En un mundo de incertidumbre geopolítica y tratados comerciales desiguales, depender del mercado externo para comer nos vuelve vulnerables. Un ejemplo: las importaciones desmedidas han reducido la producción local de frijol, que, junto al arroz, sostiene la mesa de las familias de menores ingresos.

Ojalá el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y don Ricardo Quesada Salas, presidente ejecutivo del Inder, brinden mayor apoyo al productor local, y ayuden a reducir los márgenes de intermediarios de distribuidores y supermercados. Que analicen la labor del CNP, que incorpora costos administrativos y financieros abusivos, al ser el intermediario, casi obligado, en las compras de alimentos para comedores escolares, hospitales y centros penales.

Para lograr una canasta básica accesible, es necesario que los productores locales reciban apoyo estatal, precios justos y modernizar el PAI para que las instituciones tengan mayor protagonismo en la compra de alimentos. Proteger el campo es asegurar el futuro de Costa Rica.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

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