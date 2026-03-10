Cartas

Un súper donde solo funciona una caja de 10

En Vargas Araya-Monterrey, el descontento de los clientes compite con su estrés y frustración

Por Redacción de La Nación

Los nuevos propietarios de la cadena Perimercados (GESSA), que son extranjeros, no tienen ni idea de lo que es atención al cliente.








