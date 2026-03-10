Un súper donde solo funciona una caja de 10

Los nuevos propietarios de la cadena Perimercados (GESSA), que son extranjeros, no tienen ni idea de lo que es atención al cliente.

Específicamente en Montes de Oca, el súper que se encuentra en Vargas Araya-Monterrey, de las 10 cajas para pagar, solo habilitan una y el descontento de los clientes compite con su estrés y frustración.

Como empresarios, los nuevos dueños deberían buscar cómo chinear al cliente, no cómo alejarlo.

Diana E. Aguilar Ramírez, Montes de Oca

La moda de los viernes

De hace un tiempo para acá, les ha dado a algunos funcionarios y funcionarias –no a todos, por dicha– por vestirse los viernes con ropa casual (zapatos tenis, pantalones de mezclilla rotos) para ir al trabajo. Lo he notado en bancos y oficinas públicas.

Sinceramente, no sé a quién se le ocurrió la idea, pero lo cierto es que se ha ido implantando esa moda que, hasta cierto punto, constituye una falta de respeto tanto para la institución donde se labora como para el usuario.

Un punto negro más que se suma a la tan deteriorada conducta de la población en diversos ámbitos. Ojalá esta práctica se corrija, pues no es la forma adecuada de vestir en ámbitos laborales.

Marvin Yglesias Molina, San José

Un Código Electoral laxo

El TSE, ente que busca el fortalecimiento de nuestra democracia, debería exigirle a la Asamblea Legislativa reformas más eficaces en el Código Electoral para evitar que personas cuestionadas, con antecedentes penales o cercanas al narco, ocupen puestos relevantes en los poderes de la República. Es indignante y vergonzoso observar cómo estas figuras están enquistándose en los espacios políticos, a vista y paciencia de la ciudadanía, sin que exista una ley que ordene que se aparten. Es triste y doloroso observar cómo un país formado en su mayoría por ciudadanos honestos deba soportar gobiernos y congresos integrados por funcionarios que solo harán daño y dejarán descrédito al país.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

A favor de entrega total del ROP

Agradezco que me aclaren por qué La Nación publica únicamente los criterios de expertos y entidades que están en contra de la devolución de los dineros del ROP.

¿Cuál es el interés que tiene este medio para no publicar la contraparte, que tiene también argumentos sólidos, tanto económicos, financieros y sociales, para la devolución de esos fondos? Eso no es periodismo objetivo.

Soy suscriptor de La Nación desde hace muchos años, pero por estas acciones, que afectan a miles de personas que tenemos derechos como pensionados, estoy analizando retirar la suscripción.

José Manuel Mata Morales, Cartago

