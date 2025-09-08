Cartas

Un siglo de impartir Educación Musical en escuelas y colegios

Fue en 1925 cuando el profesor y compositor José Joaquín Vargas Calvo elaboró los primeros programas de Música y, desde entonces, se imparte la materia

Por Redacción de La Nación

Este año celebramos con orgullo 100 años de Educación Musical oficial. Fue en 1925 cuando el profesor y compositor José Joaquín Vargas Calvo elaboró los primeros programas de Música y, desde entonces, nunca se han interrumpido en el currículo educativo; por el contrario: se han fortalecido y extendido.








