Un servicio de buses así de eficiente: ¿hasta cuándo?

Leí en La Prensa Gráfica, de El Salvador, que en esa ciudad están por inaugurar un servicio de buses con un sistema de pantallas en cada parada que indica los minutos que faltan para el arribo de las próximas dos o tres unidades en ruta.

Esto lo he visto en Europa y siempre supuse que, en Centroamérica, lo vería primero en Costa Rica. El sistema usa el GPS del bus y un sistema tipo Waze para avisar a los usuarios cuánto deben esperar. Esta información da tranquilidad al pasajero y hace previsible un itinerario y un plan de viaje tanto para los que ya van en el bus como para los que esperan.

¿Podrá el Cosevi o algún empresario de buses de Costa Rica implementar este tipo de técnicas para recuperar mercado y atraer clientes?

Pablo Rojas Herrera, San Francisco de Dos Ríos

Ejercer el derecho en Costa Rica

Miles de estudiantes han invertido años de esfuerzo y recursos para obtener una licenciatura en Derecho. Sin embargo, obtener el título no garantiza poder ejercer la profesión: aún deben superar el proceso de incorporación establecido por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

La situación merece especial atención después del “examen de excelencia académica” del 29 de abril de 2026, en el que solo 13 de 1.123 personas examinadas obtuvieron una calificación superior a 80. Un resultado cercano al 1,16 % debería generar una reflexión seria sobre la metodología, estructura y finalidad de la prueba.

A esto se suma el aumento del costo del examen, de ¢16.950 a ¢39.550. Nadie cuestiona que un examen tenga costos administrativos, pero sí es razonable exigir que un aumento de tal magnitud esté sustentado en criterios técnicos, financieros y transparentes.

También merece explicación la vigencia de un año del curso de Deontología Jurídica. Si sus contenidos y objetivos no cambian sustancialmente, ¿por qué una persona que ya lo aprobó debe asumir nuevamente ese costo?

Para quienes todavía no podemos ejercer profesionalmente, cada nueva exigencia económica representa una carga adicional. Por ello, muchos aspirantes consideramos no matricular el examen mientras no exista una explicación pública sobre su costo y no se valore un monto razonable y accesible para la mayoría.

No pedimos eliminar los controles de calidad. Pedimos transparencia, proporcionalidad y justicia.

Adrián Ulloa Roda, Turrialba

Dos bancos iguales

En “Cartas” del 19/08/2026, la señora Anabelle Araya García dice que mejor cerrara el Banco Nacional y no el Banco de Costa Rica. Se queja del mal servicio, pero con propiedad le digo que todos los bancos son iguales. Tengo malas experiencias con los dos bancos.

En lo que sí son eficientes es cerrando sucursales y cajeros automáticos. Parece que los alegra ver las grandes filas en las cajas y el poder cobrar comisión casi por todo trámite que se haga en ventanilla... hasta por imprimir una hoja para certificar una cuenta IBAN para el trámite de una pensión de pobreza. Eso sí, cada año se jactan de sus grandes utilidades. Ojalá algún político se interese por modificar la ley del sistema bancario. Me gustaría contarle a un periodista la lista de absurdos que he sufrido en el BCR.

José G. Umaña S., Desamparados

Agradecimiento Mi sincero agradecimiento a los productores y conductores del programa Buen Día, de canal 7. El viernes 14 de agosto, invitaron a mi madre –de 98 años–, a dos vecinas y a mí a su programa en vivo del Día de la Madre. Nos trataron con un cariño y profesionalismo únicos. Felicitaciones y eternamente agradecidos por sus bellas atenciones. Arturo Enrique Hernández Martínez, Jardines de Tibás Cartas por WhatsApp Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición. Artículos de opinión Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio. El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación. Cartas, cartas a la columna, cartas de los lectores (LN Diseño/LN)

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