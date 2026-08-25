Cartas

Un servicio de buses así de eficiente: ¿hasta cuándo?

En San Salvador están por inaugurar un servicio de buses con un sistema de pantallas en cada parada que indica los minutos que faltan para el arribo de las próximas dos o tres unidades en ruta

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Por Lectores de La Nación
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Leí en La Prensa Gráfica, de El Salvador, que en esa ciudad están por inaugurar un servicio de buses con un sistema de pantallas en cada parada que indica los minutos que faltan para el arribo de las próximas dos o tres unidades en ruta.








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