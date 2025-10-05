Cartas

Un semáforo para Cervantes, donde cruzar la calle principal es un atentado

Quien necesite atravesar debe fiarse de la buena voluntad de algún conductor o avanzar en medio de carros en movimiento

Por Redacción de La Nación

Cuando cruzamos la calle principal del distrito de Cervantes, cantón de Alvarado, arriesgamos la vida. Los semáforos son un factor decisivo en la prevención de accidentes y la falta de estos nos pone en grave peligro a los peatones.








