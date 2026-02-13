Cartas

Un rotundo ¡no! a perder amistades o seguir enojados con la familia por razones políticas

Concuerdo con lo expresado por monseñor José Rafael Quirós: ‘El odio no edifica, la venganza no sana, el desprecio no libera’

Por Redacción de La Nación

Concuerdo al 100% con el señor arzobispo, monseñor José Rafael Quirós, en su artículo del 10/02/2026 del Diario Extra. No es posible que se pierdan amistades ni que haya enojos entre familias por los resultados de las elecciones. No sé si llamar a esto falta de madurez, falta de sentido común o un fanatismo ciego que envenena a las personas. El pueblo tomó una decisión. Al menos esperemos un tiempo prudente, porque es mejor crear que destruir, y vale más la esperanza que la desesperación.








