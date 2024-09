Un reto de seguridad vial

La Municipalidad de Heredia merece reconocimiento por abrir en un solo sentido las vías adyacentes a la plaza en Puebla. Sin embargo, en las cercanías del río Pirro, el cruce es arriesgado para el paso de vehículos, pues todos los días se congestiona y hay un paso sobre la línea del ferrocarril. En la orilla sur, un enorme rótulo luminoso, colocado por alguna empresa inescrupulosa, distrae y deslumbra a los choferes. Ojalá la Dirección de Tránsito o la Municipalidad encuentren una pronta solución.

Eduardo García Vargas, San Juan de Tibás

Servicio no solicitado

Liberty me cobró un servicio telefónico cuando solo tengo cable e internet. Intenté resolverlo primero por teléfono y luego por Telegram, pero después de hacerme perder tiempo valioso, aducen que yo acepté un combo con telefonía sin costo. Sin embargo, en la factura aparece un cargo de ¢1.966 al mes. Luego de cortar la comunicación en Telegram, me ofrecieron un descuento del 5 % para no desinstalar el servicio de telefonía. ¿Tiene sentido aceptar un descuento por un servicio que no necesito?

Danilo A. Pezo Quevedo, Heredia

Respuesta del BCR

En referencia a las cartas a la columna firmadas por Andrés Ochoa y Monserrat Murillo, informamos que se ha seguido el debido proceso de atención en la Contraloría de Servicios y las áreas involucradas en la investigación. El BCR tiene sistemas con altos estándares de seguridad, múltiples elementos de autenticación y ciberseguridad, y mantenemos campañas informativas para generar conciencia y mitigar los fraudes.

Karina Araya Chaves, gestora de comunicación del BCR

Error en datos

Me llevé una sorpresa al ir a la sucursal del Magisterio en Liberia y solicitar ayuda para una operación de la vista. Me enteré de que había legatarios desconocidos para mí. Al reclamar, me dijeron que fuera al Registro Civil.

Dora María Quesada Vanegas, Liberia

Universidades públicas

Las universidades públicas no son de los rectores. Son del pueblo, que recibe beneficios bien conocidos por todos. Como parte de su patrimonio, 124.000 estudiantes encuentran en ellas los medios para una mejor calidad de vida, tanto personal como para sus familias.

Por ello, quienes nos han gobernado a lo largo de 85 años vieron en la creación de la universidad pública y autónoma el vehículo vital para el desarrollo de Costa Rica, camino que se reafirmó, para todos los grados de la educación, cuando se les garantizó un presupuesto anual fijo, liberando a tan importante área de caprichosos ministros de Hacienda, incapaces de comprender que, sin educación de buena calidad, no habría desarrollo ni paz.

Freddy Pacheco León, Heredia

Estructuras sólidas

Tuvimos el privilegio de conocer aquella Costa Rica de mediados del siglo pasado, con dos partidos políticos antagónicos, pero conformados por ciudadanos honestos, capaces y visionarios que impulsaron el desarrollo del país.

Hoy me siento frustrado y burlado por los partidos que, en las últimas décadas, han reinado con amiguismo y compadrazgo, de lo cual se han aprovechado grupúsculos improvisados, sin capacidad ni experiencia, que han conducido al país a la peor crisis de nuestra historia. El bipartidismo o los partidos tradicionales no son nocivos para que un país crezca; lo nocivo son las estructuras corruptas, incapaces y populistas de los partidos que nos han gobernado.

Álvaro E. Vallejo Fuentes, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.