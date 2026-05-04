Un puente, un caos: la trampa vial que asfixia Curridabat

Es clarísima la urgencia de ampliar el puente en Curridabat, como lo mencionó Mauricio Solano en esta sección. El gobierno puede declarar la urgencia de esta obra para proceder cuanto antes. Se pierde el tiempo, el dinero y la paciencia de las miles de personas que viajan de San José a Cartago. La presa que provoca este cuello de botella altera la circulación desde la rotonda de las Garantías Sociales. Es el colmo que el MOPT no lo sepa o que, si lo sabe, no haga nada.

Gabriela Zamora Sauma, Curridabat

Agradecimiento

Mi profundo agradecimiento a las señoritas Virginia y Gabriela, de Enfermería de la Clínica Bíblica de San José, por su trato cordial y su buena atención hacia mi querida madrecita de 100 años de edad. Que Dios las bendiga y ojalá todas las personas sigan su ejemplo.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

La Liga y el fútbol nacional

A pesar del excelente entrenador que tenía la Liga Deportiva Alajuelense hasta hace pocos días, la indisciplina reinante es el gran desafío del equipo. Mejor habría sido que se quedara el técnico, pero que hicieran una buena limpieza de jugadores.

Y para el otro Mundial, que ya deberíamos estarnos preparando para no hacer otra vez tan mal papel, ¿qué materia prima le podremos ofrecer al entrenador de la Selección Nacional?

Comprendamos que todo es un engranaje. Esto es un trabajo que se paga; cuando el jugador entienda que es un empleado más, las cosas cambiarán.

Hilda Delgado Córdoba, San Sebastián, San José

BN de Plaza América

La oficina del Banco Nacional de Plaza América, en Hatillo, es insuficiente para atender el número de clientes que acuden a diario. A las 5:30 p. m., cierran la puerta y casi siempre un gran número de personas (en cuenta adultos mayores o con alguna discapacidad) se quedan sin ser atendidos tras haber hecho fila durante largo rato. Minutos antes del cierre, un guarda pasa por la fila invitando a copiar un quick pass para obtener una cita programada. El otro día, usé ese sistema y resulta que igual hay que hacer la fila de ingreso.

De ese banco, solo rescato la buena atención que brindan los funcionarios y oficiales de seguridad de dicho establecimiento.

Es triste ver la pérdida de sentido social de la banca estatal. Recuerdo cuando esas oficinas cerraban a las 7 p. m. y si quedaba gente sin ingresar a esa hora, les daban una ficha para ese mismo día.

Sergio Díaz Méndez, Colonia Kennedy, San José

Actuar con firmeza

Causa tristeza observar cómo nuestro país, que siempre fue ejemplo de paz y justicia, con una democracia admirada y respetada a nivel mundial, ha caído en una de las peores crisis de su historia. Hoy es gobernado por políticos que no creen en el Estado de derecho y que solo daño le han causado, ante la vista y paciencia de un pueblo noble y honesto, pero temeroso de alzar la voz frente a estas amenazas a nuestra estabilidad democrática.

A esta crisis se suma la inacción de entidades que dicen defender la democracia, pero que, sumidas en la indiferencia, permiten que gobiernos carentes de valores, conduzcan el país hacia el caos. Ya es hora de actuar con firmeza. Como alguien dijo una vez: “El mal florece cuando los buenos no hacen nada”.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

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