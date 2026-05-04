Cartas

Un puente, un caos: la trampa vial que asfixia Curridabat

Es el colmo que el MOPT no sepa de esta obra urgente o que, si lo sabe, no haga nada al respecto

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Por Redacción de La Nación

Es clarísima la urgencia de ampliar el puente en Curridabat, como lo mencionó Mauricio Solano en esta sección. El gobierno puede declarar la urgencia de esta obra para proceder cuanto antes. Se pierde el tiempo, el dinero y la paciencia de las miles de personas que viajan de San José a Cartago. La presa que provoca este cuello de botella altera la circulación desde la rotonda de las Garantías Sociales. Es el colmo que el MOPT no lo sepa o que, si lo sabe, no haga nada.








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