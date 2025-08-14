Cartas

Un largo aplauso para los profesionales del Área de Salud de la Clínica Marcial Fallas

Atención domiciliaria que brindan es de primera categoría, especialmente para con los adultos mayores

Por Redacción de La Nación

Una felicitación muy sincera y muchas bendiciones para los profesionales en salud del Área de Salud de Desamparados, especialmente a Hellen y María. Nos brindan una atención a domicilio de primera categoría; sacan su tiempo para resolver dudas y muestran una dedicación muy especial, especialmente a nosotros los adultos mayores, e imagino que al resto de la población. Su atención en las visitas a domicilio, en las que no se les escapa ningún detalle, es digna de admiración. Gracias, muchas gracias a ellas y a todos los profesionales del Área de Salud de la Clínica Marcial Fallas.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

