Dentro de las improvisaciones puestas en marcha en el Ministerio de Educación Pública (MEP) por la presente administración está el denominado Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento, dirigido a egresados de undécimo (educación académica) y duodécimo año (educación técnica) de educación secundaria del periodo 1988-2019. Es un programa coordinado entre el MEP y la UNED. Los estudiantes, inscritos en este sistema virtual, en tres meses se estudian y memorizan cuatro folletos o fascículos, cuyos contenidos llegan luego a escribir en sendas pruebas escritas y, si las aprueban, reciben el título de “bachiller en Educación Media”. Este sistema constituye una farsa y un engaño para estos nuevos graduados, cuya preparación académica final es dudosa, aparte de que no es igual a los restantes sistemas oficiales que también existen para obtener ese título. La preparación y graduación de bachilleres de Educación Media no debe asemejarse a una producción en serie de embutidos.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, San Vicente de Moravia

Guerra en las vías

Oí decir a un médico traumatólogo que entre las muertes no causadas por enfermedades estaban las causadas por: montar bicicleta, tener moto, manejar ebrio y bajarse del carro a pelear. En línea con lo anterior, le pregunté a una ejecutiva recién al país su impresión de Costa Rica y me respondió: “Este país es bellísimo y la gente es superamable; hasta que se suben a un carro. Hay una verdadera guerra en las calles y es urgente hacer una campaña sobre la amabilidad y la tolerancia al volante. No debería ser difícil, porque somos amables y educados. No podemos construir más carreteras ni prohibir sacar los carros, pero sí podemos recordarle a la gente la esencia de ser costarricense. ”Somos (o se supone que somos) pura vida".

Óscar Álvarez Másmela, San José

IA, tema crítico

El uso de la inteligencia artificial (IA) es un tema crítico a nivel mundial. Según señala don Eduardo Ulibarri, “al mundo no le conviene el dominio bipolar de Estados Unidos y China” y considera que la Unión Europea podría ser una exitosa “tercera vía”. En Latinoamérica, el manejo poco ético de la IA en política podría convertirse en una amenaza para la democracia, por su potencial influencia en los procesos electorales.

Es urgente que el país cuente con profesionales expertos en IA. Algunas universidades privadas y el TEC ofrecen carreras o cursos de IA y análisis de datos. Llama la atención que en el amplio listado de carreras más cotizadas de la UCR no figure ninguna dedicada específicamente a la IA, cuando podría tener una alta demanda.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Tala de cipreses

En la semana del 9 al 15 de febrero, se efectuó una masiva tala de cipreses en San Rafael de Heredia a petición de una señora que alegó que estos podrían destrozar su casa. Las razones de la señora son comprensibles, pero las autoridades deben tener cuidado a la hora de emitir permisos para la tala de árboles. Se requiere buena información con respaldo científico para evitar cometer errores irreparables.

Hay que pensarlo dos veces antes de emitir una orden para talar. Costa Rica está que ya no se aguanta de calor y necesitamos más bosques y menos construcciones hechas solo por dinero. ¿Qué haremos cuando ni siquiera haya la sombra de un árbol para apaciguar el sofoco por el bochorno?

Rodnny Hayden Cordero, San Rafael de Escazú