Un bochornoso 11 de abril

Fotografías, titulares y videos de los “actos protocolarios” del 11 de abril nos mostraron la decadencia del civismo y del respeto que nos debe merecer una celebración patria y, en particular, el homenaje al héroe nacional.

Es deplorable que las autoridades políticas utilizaran el acto para cuestionar y confrontar a sus contrarios. Olvidan que la campaña electoral acabó ya. La política no está por encima de los valores cívicos y el actuar del gobierno no es más que un triste ejemplo para los estudiantes que estuvieron presentes en el acto.

Deben pensar que los estudiantes y educadores dedicaron esfuerzo y sacrificio para preparar el acto cívico y los desfiles. Esos niños y jóvenes no asistieron al parque Juan Santamaría a soportar sol y calor para escuchar discursos impertinentes. Es vital enderezar el rumbo de las nuevas generaciones para que sean mejores ciudadanos; al menos, no pongamos trabas a esa tarea.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Indigencia en San Pablo de Heredia

En el último año y lo que va de este, son muchos los indigentes que amanecen en las bancas del parque de San Pablo de Heredia y alrededores. Esto, entre basura, ropa y zapatos que dejan ahí tirados. Por la mañana, pasan caminando en medio de ellos señoras que van a sus trabajos y niños camino a la escuela.

Días atrás, un indigente se acostó en frente del portón de una propiedad y este no se podía abrir. Se llamó a la Policía Municipal –que está frente al parque y a 75 metros de la casa citada–, pero nunca contestaron las llamadas. Entonces, fui personalmente a su oficina, a tocarles la puerta polarizada que no permite ver hacia adentro. Expuse la situación a las 8 de la mañana, y a la 1 de la tarde aún no habían llegado.

Juan Carlos Murillo Gómez, San Pablo de Heredia

Indiferencia en Gerencia de Pensiones

En setiembre de 2024, solicité un ajuste de la pensión en la CCSS como resultado del pago de unas diferencias salariales que me canceló el Gobierno de Costa Rica hace varios años, ya en condición de pensionado.

Después de varias visitas a la plataforma de servicios, más correos electrónicos para averiguar el avance del caso, sin obtener ningún resultado, la última vez (25/02/2026) el Departamento de Reclamos me ofreció que en la primera quincena de marzo me notificarían la resolución respectiva.

Pasó un mes y hay un silencio absoluto, a pesar de la supuesta prioridad que le darían a mi caso debido al tiempo transcurrido. Cabe señalar que lo correspondiente al ROP fue reconocido hace más de un año por la operadora de pensiones.

José Luis León Barquero, Tibás

Presas y teletrabajo

La solución inmediata para la congestión vial de Costa Rica es el teletrabajo. Todos los medios hablan al menos una vez al día de las presas en carreteras, dentro y fuera de la GAM. Ya es el hábitat natural de las calles y el gobierno aún coquetea con el teletrabajo: un día que sí y al otro que no. Necesitamos una política de Estado robusta en esta materia, que cobije tanto al sector público como al privado. Es utópico apostarle todo a nueva infraestructura vial, porque el aumento de la cantidad de vehículos es mucho mayor que la velocidad a que crecen las carreteras.

Glen Rodríguez Solís, Ulloa, Heredia

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