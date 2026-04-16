Cartas

Un bochornoso 11 de abril

Es deplorable que las autoridades políticas utilizaran el acto cívico en memoria del héroe nacional para cuestionar y confrontar a sus contrarios; olvidan que la campaña electoral acabó ya

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Por Redacción de La Nación

Fotografías, titulares y videos de los “actos protocolarios” del 11 de abril nos mostraron la decadencia del civismo y del respeto que nos debe merecer una celebración patria y, en particular, el homenaje al héroe nacional.








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