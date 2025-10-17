Cartas

Trato injusto hacia adulta mayor en almacén Gollo

Me amenazaron con un embargo por supuesta morosidad; luego comprobé que los últimos cuatro pagos que hice no se reflejan en su sistema

Por Redacción de La Nación

Quiero manifestar mi profundo descontento con almacén Gollo. Como persona adulta mayor, he sido amenazada con un embargo y hostigada junto a mi familia por supuesta falta de pagos.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

