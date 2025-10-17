Trato injusto hacia adulta mayor en almacén Gollo

Quiero manifestar mi profundo descontento con almacén Gollo. Como persona adulta mayor, he sido amenazada con un embargo y hostigada junto a mi familia por supuesta falta de pagos.

Al solicitar el historial de mi cuenta, comprobé que los últimos cuatro pagos que realicé, y de los cuales tengo recibos, no se reflejan en su sistema.

Para evitar mayores inconvenientes, me vi obligada a cancelar un monto considerable, y perdí así los pagos ya efectuados. Esta situación es inaceptable, injusta e inhumana.

Lidieth Guzmán Aguilar, San Ramón de Tres Ríos

Rasgos del populista

El líder populista es quien pretende concentrar el poder en sí mismo, desmantelado instituciones; ataca a los medios de comunicación; ignora la objetividad científica; desprecia los datos estadísticos; usa datos falsos que se ajusten a sus intereses; miente en contra de evidencia física o electrónica; achaca sus fallas a los opositores; maniobra para permanecer en el poder, y aspira a concentrar los tres poderes de contrapeso de la democracia en su persona.

No necesita mirar muy lejos para encontrar un claro ejemplo. Lo tiene aquí, sin salir del país.

Si en algún candidato o candidata a la presidencia usted identifica rasgos de la lista anterior, piénselo antes de darle el voto. Los peores gobernantes llegan al poder por las urnas.

Miriam Barquero Quirós, San Rafael de Montes de Oca

Máquina sin repuestos

Hace unos meses, compré en la Ferretería Brenes una máquina eléctrica de marca Energy, la cual utilizo relativamente poco en la corta de un espacio pequeño de zacate. En cierto momento dejó de funcionar, por lo que me dirigí a la ferretería y me la recibieron para enviarla a la revisión correspondiente. Luego de mes y medio, me indicaron que el fabricante no tiene repuestos para hacer la reparación. Con todo respeto, creo que la Ferretería Brenes no debería poner en entredicho su trayectoria vendiendo artículos que no cuentan con un respaldo de reparación.

Ronald Zúñiga Castro, San Francisco de Heredia

Descontenta con DHL

Estaba a la espera de un documento que me fue enviado desde Nicaragua hacia Costa Rica. El paquete me lo entregaron mojado, y los documentos, por supuesto, mojados. Presenté la queja a DHL Costa Rica, que es la empresa que entregó el sobre mojado y me contestaron que el reclamo debe hacerse en Nicaragua, y que si deseo de nuevo el envío, debo pagar otra vez por el servicio.

No le veo lógica a esa respuesta si el responsable de la entrega fue DHL en Costa Rica. Simplemente, me quedo sin los documentos solicitados, por cuya emisión pagué, al igual que por el transporte del paquete (y lo que DHL cobra es bastante significativo). Totalmente descontenta con la respuesta de DHL.

Adriana García Benavidez, Santa Ana

Méritos de María Corina Machado

Los dictadores les arrebataron a los venezolanos miles de haciendas, industrias y bienes inmuebles. Le conculcaron al pueblo el derecho sagrado de elegir a los gobernantes. María Corina Machado es una mujer resiliente: muchas veces la han amenazado, ha sufrido agresiones, pero nada ha logrado disuadirla de defender sus ideales.

Sergio Francisco Solano Céspedes, Zapote

Cédula digital

No dejan de sorprender las graves fallas en la implementación de la Identidad Digital Costarricense. El primero: se implementó sin estar disponible en Google Play Store. El segundo error fue mostrar las indicaciones en inglés. Además, si el usuario sale de la aplicación, no puede volver a ingresar; debe enviar un e-mail al TSE, el cual le enviará un nuevo código QR. Y como colofón: quienes cambien su cédula física actual no tendrán la información actualizada en el documento digital, y quién sabe hasta cuándo.

Alexander Chaves Solórzano, San Francisco de Heredia

