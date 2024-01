Tratamiento suspendido en clínica de la Ulacit

En setiembre, comencé un tratamiento odontológico en la clínica de la Ulacit, en barrio Tournón, pero me decepcionaron el desorden en la coordinación de las citas y la imposibilidad de que atiendan el teléfono. El tratamiento fue suspendido y a nadie de la clínica le interesa mi problema, no obstante ser un adulto mayor.

Arturo Hernández Martínez, Tibás

Recurso hídrico

Lo peor de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es el silencio, pese a los miles de afectados. Es deber del AyA controlar diariamente la potabilidad del agua. En el caso de que haya contaminación, de inmediato debe proteger la salud del pueblo. Sobre las causas, ¿fue un atentado o algo casual? El hidrocarburo no pudo llegar por obra y gracia de algunos duendes.

Los tanques están al descubierto. Creo que se deben tomar medidas de protección futuras con cámaras y cuidadores. El AyA, con su silencio, aumenta el disgusto de las comunidades. Ya casi empiezan las lecciones y la angustia aumenta en los hogares.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Calle sin demarcación

Quisiera saber en qué momento van a demarcar la calle de Santo Domingo. Desde el cementerio hasta el McDonald’s, fue una tortura que terminarán los arreglos, y tres años después es territorio de nadie: los conductores no saben por dónde ir, nada está señalizado, hay accidentes todos los días, en las horas pico no se puede salir ni entrar del cantón. Pagamos para tener carreteras en buen estado, lástima que no terminen bien los trabajos.

Silvia Artavia Marín, Heredia

Irresponsabilidad

Hace varios años, un chofer de la empresa que da el servicio en Vargas Araya causó la caída de mi madre, de 88 años, y ella se quebró la cadera. No logramos que obligaran a la empresa a dar un curso de concientización a sus conductores. Parece que todo sigue igual. ¿Le tocará a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) o al Consejo de Transporte Público (CTP) intervenir?

Marlen Durán Chavarría, San Pedro

Guanacaste

Este año se celebra el bicentenario de la Anexión de Guanacaste, una provincia con economía diversificada, más que todo de servicios y principalmente dirigida al turismo de gran poder adquisitivo. La tradicional ganadería está a la baja por la conservación para el turismo ecológico del bosque tropical seco y el turismo médico y la alta tecnología de empresas como Ad Astra Rocket, de Franklin Chang, o la construcción y desarrollo inmobiliario para el retiro de pensionados de Europa y Norteamérica.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Agradecimiento

Agradezco a la administración de la Clínica de Coronado, especialmente a la doctora Gina Arias Ocampo, por escuchar nuestras súplicas sobre la falta de un dentista en el Ebáis de Cascajal.

Para nuestro pueblo fue de gran ayuda que nos enviaran a la doctora Ingrid Barboza, quien hizo una excelente labor en muchísimos pacientes. Espero en Dios que no nos abandone y que nos traigan a la dentista más seguido, ya que los comentarios que escuché fueron superbuenos.

Raquel Quesada Vargas, Coronado

Gobiernos locales

El elector todo lo que conoce de los postulantes a las alcaldías son las caras sonrientes en las vallas publicitarias. Ninguna comunidad organiza un debate en un salón comunal o escuela para que los ciudadanos acudan a conocer a los candidatos y sus propuestas, o a hacerles preguntas.

Más que una elección, parece una tómbola. Si ya es sabido que la cultura política de las comunidades no alcanza para realizar este ejercicio democrático, ¿por qué el TSE no colabora con las comunidades para organizar tales debates, en lugar de gastar dinero en una campaña incolora, inodora e insípida? No lo tiene que hacer todo; tampoco lo tiene que hacer en la totalidad de los cantones. Que comience con 30, pero que haga algo para que el elector sea protagonista del proceso. Esa es la esencia de la democracia.

No es cierto que los datos en el portal del TSE permitan ser un votante informado, porque la enorme mayoría de la gente no entra al portal y porque el papel —aunque sea virtual—aguanta lo que le pongan.

Leonardo Morales Castro, Santa Ana

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.