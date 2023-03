Traer especialistas para acortar listas de espera

Las listas de espera para operaciones en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) son una emergencia. Es urgente que el presidente envíe un proyecto de ley a los diputados con el fin de que se contraten especialistas de otros países. Formar nuevos profesionales tomará varios años y los asegurados no merecen seguir esperando, hay que resolverlo de una vez por todas.

Clever Calderón Rojas, Uruca

Ley 7600

El sábado, acudimos al concierto de Mocedades en el Anfiteatro Natural del Museo de los Niños con una persona con discapacidad. Ninguna señalización en la entrada indica dónde está la plataforma sin escalones y la iluminación no facilita subir peldaños. Adicionalmente, la gente se mostró indiferente a las dificultades que tuvimos que sortear.

El lugar viola la Ley 7600 y los derechos constitucionales. Fue más ofensivo aún escuchar a alguien decir por los altoparlantes que el Museo es bandera azul por las prácticas en el manejo de residuos. Deberían prohibir las actividades hasta que el lugar sea apto para el ingreso de personas con discapacidad.

Nelson Sibaja Mora, Alajuela

SAFI BCR

Se celebró la tan esperada asamblea extraordinaria del fondo de inversión inmobiliaria no diversificado del BCR (SAFI BCR) para informar a los inversionistas, por sugerencia de la Sugeval, sobre el descalabro del valor de los rendimientos y compra y venta de propiedades, cuyos procedimientos, según mi criterio, no han sido transparentes.

Ahí hubo afirmaciones que me ponen a pensar sobre la forma en que se administra el fondo. Es imperativo que la Sugeval tome acciones inmediatas para determinar si hubo una incorrecta gestión y, para beneficio del inversionista, no deje que la investigación se disipe.

José María Arce Espinach, Pavas

Situaciones sin sentido en la CCSS

Mi hija llevó a una amiga que se sentía mal al hospital Max Peralta, de Cartago, y les negaron la entrada debido a que no llevaban mascarillas y en el centro médico tampoco tenían para darles. Se vieron obligadas a ir a una clínica privada en San José. En otras palabras, siguen reglas aunque el paciente muera.

Eduardo Gutiérrez Font, Montes de Oca

Factura electrónica

A Papa John’s, Pops y el Automercado les solicito que me den facturas electrónicas y lo que me entregan son tiquetes electrónicos, que no es lo mismo. Es muy cansado andar detrás de los call centers de cada negocio para obtener el comprobante correcto.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

Compras en Siman

A mediados de febrero, compré en línea dos artículos en Siman. Además de no cumplir los dos días para recoger, se me indicó que uno de ellos era la muestra. Les manifesté que me interesaba solamente el nuevo y que me devolvieran lo pagado por el otro, según correspondía.

A pesar de insistir por WhatsApp, correo electrónico y llamar todos los días, no se me reintegra el dinero y, más bien, me piden demostrar el pago. Como cliente, no soy responsable de las ineficiencias de la empresa.

David Barquero Álvarez, Alajuela

Inversiones en el BCR

El SAFI BCR, obligado por la Sugeval, convocó una asamblea general el 24 de marzo para responder las dudas de los inversionistas. Colocó sus puntos de interés al inicio, para su conveniencia, y dejó lo medular al final, posiblemente para cuando ya estuviéramos agotados porque la gran mayoría somos adultos mayores.

Después de vociferar, logramos arreglar la agenda y exponer nuestras disconformidades, pero los representantes del fondo de inversión ni aceptaron o refutaron nuestras observaciones sobre la compra del Parque Empresarial del Pacífico. A una inversionista, al parecer pretendieron impedirle recopilar información de los inversionistas para incorporarlos a nuestro grupo que defiende nuestros derechos. Los representantes del fondo no ofrecieron ni una disculpa.

Nuestro fondo de inversiones continuará sin levantar cabeza porque, a vista y paciencia de las altas autoridades del Banco, no hay una renovación de la cúpula.

German Alfaro Murillo, Nicoya

Cartas por WhatsApp

