Tomar café se volvió un completo lujo

Hay supermercados donde el precio alcanza hasta los ¢9.400 por kilo, cuando hace dos o tres años no pasaba de ¢4.200 el kilo. ¿Y dónde está el Ministerio de Economía?

Por Redacción de La Nación

Ahora, tomar café en Costa Rica es un lujo: cuando usted va a comprarlo, se asombra de los precios exagerados que cobran. Hay supermercados donde el precio alcanza hasta los ¢9.400 por kilo, cuando hace dos o tres años no pasaba de ¢4.200 el kilo.








